بعد خسارتهم “التاريخية”.. إخواني أردني يعتبر معارضي جماعته “مثليين” (فيديو)

تصاعد ردود الأفعال الساخنة على تصريحات القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، مسعود أبو محفوظ، بعد انتخابات نقابة المهندسين والتي أثارت جدلًا واسعًا في المملكة.

وتعرض إخوان الأردن لخسارة تاريخية في انتخابات نقابة المهندسين، التي جرت الجمعة الماضية، وذلك بعد 25 عامًا من سيطرتهم على تلك الانتخابات.

وقال أبو محفوظ في منشور على “فيسبوك”: “بقايا اليسار بأنواعه، لها الحق الكامل للتحشيد ضد قائمة إنجاز في نقابة المهندسين، وكذلك الأمر لكافة العلمانيين والليبراليين وأبناء الطوائف، وفصائل حركة فتح القدامى والمستجدين من الملتزمين والمتفلتين، وفروع القوميين والناصريين والبعثيين والماسون والمستغربين واللادينين والمثليين، وهؤلاء وأولئك أمة من الناس لا يستهان بعددهم”.

وأضاف: “أيضًا من حق الحكومة ومقدراتها وإمكاناتها وأجهزتها وأذرعها كافة وموظفيها وبعض نوابها، أن تستميت في سبيل إقصاء الإسلاميين عند دفة التوجيه في النقابة، وذلك بما يجوز وما لا يجوز”.

وتعرض أبو محفوظ لهجوم حادٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط عاصفة انتقادات حادة ضد جماعة الإخوان المسلمين.

واضطر لاحقًا لحذف منشوره تحت ضغط انتقادات الناشطين والسياسيين، عازيًا خطوته هذه إلى ما أسماه “الاجتزاء والتوظيف الجائر والمقصود للمنشور”.

وقال في بيان له، إنه “بسبب الاجتزاء والتوظيف الجائر والمقصود للمنشور، وتغليبًا للصالح العام والمصلحة الوطنية، والتماسك النقابي، قمت بحذفه”.