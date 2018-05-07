الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة في عملية مباغتة بدرنة

شنت قوات الجيش الليبي عملية مباغتة، صباح الإثنين، في محور الفتايح بدرنة، وتمكنت من السيطرة على منطقة واسعة، بما فيها مدارس كان يدرس فيها الطلبة، بعد تقهقر “قوات مجلس شورى ثوار درنة”.

وقال المتحدث باسم مجموعة عمليات عمر المختار المكلفة بمحاصرة درنة، عبدالكريم صبرة، لـ”إرم نيوز”، إن “الوحدات العسكرية حرصت على تأمين الطلبة وطمأنتهم وتسليمهم إلى ذويهم، وإحكام السيطرة على المنطقة”.

وأضاف صبرة، أن “الجيش ما زال يواصل التقدم في محور الفتايح، وسيطرت الكتيبة 101 برئاسة النقيب محمد ابسيط، ظهر اليوم، على مصنع الدقيق”.

وأهابت مجموعة عمليات عمر المختار، بسكان مدينة درنة، أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من تمركزات المتشددين.

وجاء الهجوم الذي شمل أيضًا محور الحيلة جنوبي درنة في أعقاب قصف ليلي استهدف أماكن تمركز المتشددين.

كما ضبطت القوات البحرية التابعة للجيش الوطني في محور الساحل- رأس الهلال، يختًا سياحيًا كان على متنه طاقم مكون من 7 بحارة، وتم جره إلى ميناء رأس الهلال.

وتبين بعد التحقيق مع أفراد الطاقم، أن اليخت كان في طريقه من مدينة السويس إلى إسبانيا، وعللوا سبب دخوله المياه الإقليمية الليبية؛ بسوء الاحوال الجوية.

وأكد صبرة، أن طاقم اليخت سيحال إلى مكتب المدعي العام؛ للبت في أمرهم.