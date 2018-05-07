“النهضة” و”نداء تونس” يتصدران المشهد الانتخابي في تونس (أرقام)

تصدرت حركة النهضة وحزب نداء تونس، المشهد في الانتخابات البلدية التونسية، بحسب ما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في البلاد.

وبينت الهيئة أن القوائم المستقلة حصدت 375.892 صوت، حيث حصلت حركة النهضة على 369.180 صوت، فيما بلغ عدد الأصوات التي كسبها حزب “نداء تونس” 300.713 صوت.

وأشارت إلى أن نسبة إقبال الناخبين الأولية بلغت بعد غلق مكاتب الاقتراع 33.7% وقد وصل العدد الإجمالي للمقترعين إلى 1.796154.

وبحسب هيئة الانتخابات، فإن أقل نسبة إقبال سجلت لبلدية تونس بـ1 .26%، فيما سجلت أعلى نسبة بمحافظة المنستير بـ46%.

كما تم تسجيل نسبة إقبال بـ37% بالنسبة للبلديات المستحدثة بين 2015 و 2016 والتي يقدر عددها بـ 86 بلدية.

وفي قراءة لنسب الأصوات التي حصل عليها الحزبان المتصدران للمشهد السياسي التونسي خلال السنوات الماضية وهما “حركة النهضة” و”نداء تونس“، فقد حصلت النهضة عام 2011 على 1.400.000 صوت خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي و900.000 صوت عام 2014 خلال الانتخابات البرلمانية و369.180 صوت خلال الانتخابات البلدية الحالية لتكون بذلك قد خسرت من خزانها الانتخابي حوالي مليون صوت.

أما “نداء تونس”، حديث النشأة، فقد حصل بالانتخابات البرلمانية عام 2014 على 1.200.000 صوت منهم مليون امرأة، ولكن نسبة التصويت انخفضت بشكل ملفت خلال الانتخابات البلدية لتبلغ 300716 صوتًا وهكذا يكون قد خسر خلال 4 سنوات ما يقارب 850 ألف صوت.