ذقن القاضي الشرعي لـ”جيش الإسلام” تثير جدلًا واسعًا.. هذا ما حصل لها في تركيا (صورة)

أثار القاضي الأول لما يسمى بـ”جيش الإسلام” زين الدين عابدين، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر في صور وقد حلق ذقنه فور وصوله إلى تركيا قادمًا من مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وشهدت مواقع التواصل آراء متباينة بشأن ما قام به عابدين، حيث شن نشطاء هجومًا حادًا ضده معتبرين ذلك “يدل على عدم التمسك بالمبادئ”، وهناك من اعتبر وصول عابدين إلى تركيا “خيانه”.

في المقابل، قال نشطاء آخرون أن “الضرورة الأمنية والزمنية حتمت على القاضي أن يتقيد بالمنهج المتبع في البلاد التي حل بها”.

زين الدين عابدين القاضي الشرعي لجيش الاسلام حلق ذقنه فور وصوله لتركيا ….يعني فقط كنتم تطيلونها لتجيبوا لنا الشبهة ياشيخ ..؟ pic.twitter.com/cmijC9c8n9 — muhydinlazikani (@muhydinlazikani) May 5, 2018

من جانبه ، رد شخص يوصف بأنه “كبير شرعيي جيش الإسلام”، ويدعى سمير كعكة، على الاتهامات الموجهة لزين الدين عابدين، مبررًا ظهوره حالقًا لحيته، بشكل غير مباشر.

وكتب كعكة في تغريدة عبر “تويتر”: “حلق اللحية محرم ومعصية، لكن تجري عليه أحكام التكليف الخمسة”.

حلق اللحية محرم ومعصية ولكن تجري عليه أحكام التكليف الخمسة

لكن العدل مطلوب ولايجري عليه إلا حكم واحد وهو الوجوب

والوقيعة في عرض المسلم بغير حق ينافي العدل الذي قامت به السماوات والأرض — أبوعبد الرحمن كعكة (@sameerkakeh) May 6, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى ، ” اللهم لا تكل الناس إلينا فنضعف عنهم , ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عن ذلك , ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم.”

يشار إلى أن جيش الإسلام، يعرف نفسه بأنه يتبع المنهج السلفي، وكان أكبر فصيل في الغوطة الشرقية لدمشق، قبل أن يغادر بجميع عناصره ومجموعاته إلى إدلب شمال سوريا في آذار/ مارس الماضي.