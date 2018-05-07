“هآرتس”: رسائل من حماس لإسرائيل تقترح “هدنة طويلة الأمد”

أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الاثنين، بأن حركة حماس تسعى جاهدة لإبرام هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل، في ظل ما تمر به من “أزمات اقتصادية وسياسية أضعفت موقفها”.

ونقلت الصحيفة عن المحلل العسكري عاموس هاريل قوله إن “حركة حماس في غزة معنية بصفقة تضمن التخفيف عن سكان القطاع، وتضمن فك الحصار عنهم، وتشمل هذه الضفقة تبادل أسرى مع إسرائيل”.

وكشف هاريل أن “حركة حماس أرسلت أخيرًا، وعبر قنوات دولية مختلفة رسائل عدة لإسرائيل، أبدت فيها استعدادها للتفاوض على هدنة طويلة المدى بالقطاع”، مؤكداً أن “هذه الرسائل وصلت الحكومة الإسرائيلية، لكنها لم ترد على هذه الرسائل حتى اللحظة”.

وأضاف هاريل: “طالبت حماس أن تشمل صفقة الهدنة، تسهيلات وتخفيفًا على الشعب الفلسطيني في غزة، ورفع الحصار وفتح المعابر، والموافقة على إقامة مشاريع الإعمار والبنى التحتية بالقطاع، وتبادل الأسرى والجثث”.

وأشار إلى أن “حركة حماس تعاني من ضائقة مالية وإستراتيجية كبيرة جدًا، لم يسبق لها مثيل بتاريخ الحركة، خاصة في ظل العزلة الدولية المفروضة عليها”.

ويأتي ذلك في ظل حظر التعامل المالي مع الحركة وإدراج معظم قياداتها وعلى رأسهم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، على قائمة الإرهاب الدولية؛ ما جعلها تعيش بين أسوار العزلة والحصار.