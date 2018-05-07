بالصور.. هكذا سيبدو شكل السفارة الأمريكية في مدينة القدس

تستعد الحكومة الإسرائيلية والسفير الأمريكي لافتتاح مبنى سفارة واشنطن الجديد في مدينة القدس المحتلة، خلال الشهر الجاري، في ظل تواصل أعمال البناء والصيانة، التي قد تستمر لمدة 6 سنوات مقبلة.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية الاثنين، بأن “مساحة السفارة التي سيتم بناؤها في حي أرنونا في القدس، ستكون 6000 متر مربع من البناء الفعلي، مع أرض ملحقة تصل مساحتها إلى 25،000 متر مربع “.

وبحسب الصحيفة “سيتم بناء جدار يحيط المبنى بارتفاع أكثر من ثلاثة أمتار، فيما سيتم ترتيب مداخل ومخارج في حالة الطوارئ، وسيتم أيضًا إنشاء غرفة فاخرة ومكاتب للسفير”.

وذكرت “يديعوت آحرونوت” أن “السفارة ستفتح أبوابها الشهر الجاري، على أن تستمر أعمال البناء وصولاً إلى مبنى متكامل على المساحة المخصصة، حيث ستتم إضافة طوابق إلى المبنى بالإضافة إلى مبنى جديد يضم موظفي السفارة القادمين من تل أبيب”.