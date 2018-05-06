سعاد عبد الرحيم مرشحة النهضة تفوز برئاسة بلدية تونس العاصمة

تصدرت قائمة حركة النهضة في بلدية العاصمة بقيادة سعاد عبد الرحيم نتائج الانتخابات البلدية بـ 33.8 بالمائة، لتصبح بذلك اول تونسية تراس بلدية العاصمة، وفق استطلاع خروج نشرته التلفزة الحكومية التونسية

وقالت البيانات المنشورة أن حركة نداء تونس ( 55 نائلبا) جاءت في المرتبة الثانية بـ 25.8 بالمائة ثم التيار الديمقراطي ( 3 نواب) بـ 10.7 بالمائة والتحالف المدني ( ائتلاف 11حزبا من الليبيراليين واليسار المعتدل) والجبهة الشعبية ( ائتلاف 11 حزبا يساريا وقوميا 15 نائبا ) بـ 6.8 بالمائة من الأصوات

وعلى المستوى الوطني العام، تصدّر حزب حركة “النهضة” نتائج الانتخابات البلدية وبحسب نتائج الاستطلاع، التي بثها التلفزيون الرسمي، فقد حلّ حزب حركة “نداء تونس” في المرتبة الثانية بنسبة 22.5% من الأصوات.

ووفق الاستطلاع، الذي أجرته شركة خاصة لصالح التلفزيون التونسي ، فقد توزعت النسب الباقية بين بقية الأحزاب وائتلافات حزبية متنافسة.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات (مستقلة) أن أكثر من 170 مركز اقتراع، من أصل 4552 مركزاً عاماً، شهدت “وضعا استثنائيا”؛ إذ فتحت أبوابها أمام المقترعين متأخرة ساعة عن الموعد المقرر، لأسباب أمنية، لم توضحها.

وجرت الانتخابات البلدية في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية “صعبة”، كما يأمل الناخبون في أن تحل المجالس البلدية المنتخبة مشاكل عديدة والمتعلقة بالنظافة والبيئة وقطاع الخدمات.

وفي 350 دائرة بلدية تتنافس 2074 قائمة، 1055 منها قائمة حزبية و159 قائمة ائتلافية، و860 قائمة مستقلة. وتجاوز العدد الإجمالي للمرشحين 50 ألفا، 52% منهم دون سن 35 عاما.

وبحسب الهيئة العليا للانتخابات التونسية نسبة الإقبال في الانتخابات البلدية بلغت 33.7%