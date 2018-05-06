محتفلًا بفوز “النهضة”.. الغنوشي يعرض على الأحزاب تقاسم الحكم في تونس

عرض رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، على الأحزاب الفائزة في الانتخابات البلدية، تقاسم السلطة في البلاد، واصفًا فوز حزبه بالمرتبة الأولى في هذا الاستحقاق بأنه “انتصار للديمقراطية في تونس”، حسب تعبيره.

و اعتبر الغنوشي، في تصريحات صحفية، أدلى بها عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات البلدية “أن تونس عاشت اليوم احتفالًا”، مُتوجهًا بشكره إلى كل من ساهم في إنجاحه، لافتًا إلى أن الانتخابات مكنت تونس من استكمال ديمقراطيتها، ومن توجيه “رسالة حية لإنجاز شعب كامل بكل فئاته بقطع النظر عن النتائج”.

وقال الغنوشي إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية كانت “دون المنتظر”، مرجعًا أسبابها إلى طبيعة الانتخابات التي قال إنها تختلف عن الرئاسية والتشريعية، ومشيرًا إلى أنه تم تسجيل نسبة لا تتجاوز 35 في المائة في الانتخابات التي انتظمت مؤخرًا في إيطاليا.

واعتبر أن من بين الأسباب أيضًا، ما قال إنه حجب دور وسائل الإعلام التي لم تشارك في الحملة على ضوء عراقيل، قال إنها تعرضت إليها، مشيرًا إلى ما أسماه حالة إحباط لدى الشباب.

وكانت مؤسسة “سيغما كونساي” قد كشفت في تقديرات أولية لنتائج الانتخابية تصدّر النهضة ب27.5% يليها حزب حركة نداء تونس بـ22.5%، ثم الأحزاب الأخرى بـ14%، و تحالفات حزبية بـ 8%.