قصف جوي ليلي على عناصر مجلس شورى درنة

نفذ سلاح الجو الليبي عدة غارات ليلية على أماكن تمركز الجماعات الإرهابية داخل مدينة درنة.

وقال المنسق الاعلامي لمجموعة عمر المختار عبدالكريم صبرة لـ ” إرم نيوز” إن “مقاتلات سلاح الجو استهدفت ليل الأحد/ الإثنين 4 مواقع للإرهابيين في محوري مرتوبة والظهر الحمر ومنطقة الفتايح ونهاية طريق عزيز والنصب التذكاري ومصنع المعكرونة والمشتل الزراعي”.

وأفاد بسقوط عدد من القتلى في صفوف الإرهابيين وتدمير عدد من الآليات.

كما أكد صبرة أن معلومات استخبارية أفادت بوصول 4 مصابين من عناصر مجلس شورى ثوار درنة إلى مشفى الهريش بالمدينة، إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة نتيجة للضربات الجوية على نقاط ومواقع تابعة لتلك العناصر في منطقة “الحيلة” جنوب المدينة.