“الشاهد” يوجّه رسائل قاسية للأحزاب إثر النسب المتدنية للانتخابات البلدية

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أنّ الانتخابات البلدية التي أُجريت، اليوم الأحد، سجلت نسبة هي الأضعف من كل المحطات السابقة (الانتخابات الرئاسية، والتشريعية) التي أُجريت بعد الثورة.

وقال “الشاهد” خلال خطاب بثّه التلفزيون التونسي الرسمي:”إن ذلك مؤشّر سلبيّ، ورسالة قوية يجب استخلاص العبرة منها، فاليوم شهدنا إحجام عدد كبير من الناخبين عن التصويت، ما يؤكد ظاهرة العزوف عن الشأن السياسي”.

وطالب “الشاهد” قادة الأحزاب والمرشحين للانتخابات البلدية بـفهم رسالة التونسيين من خلال نسب المشاركة الضعيفة، والعمل على تطوير خطابهم، واستعادة ثقة المواطنين، والاهتمام بانشغالات الشعب، والقيام بإصلاحات تستجيب لتطلّعاتهم.

ودعا “الشاهد” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ “الإجراءات القانونية اللازمة إزاء التجاوزات، ومعاقبة كل من حاول المساس بحسن سير العملية الانتخابية”.