هيئة الانتخابات التونسية تقرر إعادة الاقتراع في منطقة “المظيلة”

قررت الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، إعادة إجراء الانتخابات في دائرة منطقة المظيلة، التابعة لمحافظة قفصة، جنوب البلاد.

وقال عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح صحفي، “إن مجلس الهيئة اجتمع اليوم وقرر إعادة الاقتراع، في مراكز المظيلة البالغ عددها ثمانية”، موضحًا أنه “سيتم الإعلان عن موعد الاقتراع، خلال 30 يومًا من الإعلان عن النتائج الأولية وذلك حسب القانون”.

وأشار إلى أن ممثلي القوائم المرشحة، رفضوا رفضًا قاطعًا تمكين الناخبين من الاقتراع.

وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعير في وقت سابق اليوم الأحد، أن “رؤساء القوائم في دائرة المظيلة التابعة لمحافظة قفصة، يسعون إلى حل ما أسماه بالإشكال الحاصل في المنطقة، الذي تسبب في إيقاف الانتخابات”.

وأوضح أن الإشكال الذي حصل صباح اليوم، “تمثل بحصول خلط في الأوراق بين بلدية المظيلة وبلدية قفصة”، مشيرًا إلى أن الهيئة “تلافت سريعًا هذا الخطأ، وقامت بتصحيحه من خلال إعادة توزيع الأوراق بالشكل المناسب”.