يوم انتخابي ساخن.. اشتباكات بمراكز الاقتراع في لبنان (فيديوهات)

تخللت عملية الاقتراع التي شهدها لبنان، اليوم الأحد، “تجاوزات” تطورت في بعض الحالات إلى عمليات فوضى، واشتباك بالأيادي، بين أنصار التيارات المتنافسة.

وتوجه اللبنانيون إلى صناديق الاقتراع عند الساعة الـ7 من صباح اليوم الأحد، لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب، للمرة الأولى منذُ عام 2009، ووفق قانون انتخاب جديد، يعتمد النظام النسبي.

وظهرت تلك “التجاوزات” في مدينة “زحلة”، حيث أفادت مصادر محلية أنه “أثناء مرور المرشح أسعد نكد على مركز الاقتراع في حوش الأمراء، التابع لمدينة زحلة، هاجم عدد من مناصري القوات اللبنانية موكبه وكسروا سيارة بداخلها أطفاله وزوجته”.

وعملت دورية أمنية متواجدة في المكان على تفريق مثيري الشغب، الذين حاصروا المرشح نكد في المركز مع عائلته.

وشهدت ذات المدينة احتكاكات أخرى بين مناصري القوات اللبنانية، ومناصري المرشح نقولا فتوش، والمرشحة ميريام سكاف، في حادثين منفصلين، بسبب تهم بدفع الأموال لناخبين.

وفي ذات الإطار وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عراكًا بـ”العصي” بين الجماعة الإسلامية والتنظيم الشعبي الناصري أمام أحد مراكز الاقتراع في صيدا.

وتكتسب الانتخابات اللبنانية الحالية أهمية خاصة لدى اللبنانيين، حيثُ غابت عنهم صناديق الاقتراع لنحو 9 أعوام، إذ تم التمديد للمجلس الحالي 3 مرات إلى أن تم اصدار قانون الانتخابات الجديد، الذي اعتمد النظام النسبي لأول مرة.