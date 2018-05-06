شهيدان في غزة بقنبلة جندي إسرائيلي

استشهد شابان في قطاع غزة، الأحد؛ بعد أن قام جندي إسرائيلي بإلقاء قنبلة على مجموعة من الشبان المتظاهرين شرق خان يونس جنوب القطاع.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، عبر صفحته على موقع “تويتر”، استشهاد الشابين قرب بوابة أبو ريدة، شرق خان يونس.

وفي موضوع ذي صلة، احتجز الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين شرق خزاعة بمدينة خان يونس على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بزعمه محاولة تسللهم إلى داخل إسرائيل عبر السياج الأمني الحدودي.

وتشهد الأجواء تحليقًا مكثفًا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على مستوى منخفض، في شمال غزة وجنوبها، ولا تزال مسيرات العودة مستمرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.