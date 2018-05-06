كتائب القسام عن انفجار غزة “الغامض”: أفشلنا مخططًا تجسسيًا للاحتلال

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، يوم الأحد، إن عناصرها الذين قُتلوا مساء أمس السبت، “أفشلوا مخططًا تجسسيًا كبيرًا”، محمّلة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذه “الجريمة”.

وكان تفجير غامض قد وقع بقرية الزوايدة قرب ساحل غزة بعيدًا عن الحدود مع إسرائيل، حيث تصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة.

ولم تتضح ملابسات الانفجار، ونفى الجيش الإسرائيلي أي صلة له بالواقعة.

واليوم الأحد، ألمح بيان كتائب القسام إلى أن “هناك جوانبَ مهمة في هذا الحدث الكبير”، متابعًا : “سنكشفها أمام شعبنا الفلسطيني وسنضعه في تفاصيلها خلال مرحلةٍ لاحقة”.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية: إن “المقاومة الفلسطينية أحبطت مئات العمليات الأمنية والاستخباراتية للاحتلال في غزة”، دون مزيد من التفاصيل.