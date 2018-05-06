كتائب “القسام” تعلن إفشال “أكبر منظومة تجسس إسرائيلية”

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأحد، إنّ عناصرها الستة الذين قتلوا أمس في انفجار وسط قطاع غزة، “أفشلوا أكبر مخطط تجسسي إسرائيلي، استهدف قطاع غزة”.

وحمّلت “القسام”، في بيان إسرائيل، المسؤولية عن قتلهم، وتوعدتها بالانتقام.

وأضاف البيان، أنّ “الشبان الستة، قتلوا وهم “في مهمةٍ أمنيةٍ وميدانيةٍ كبيرةٍ”.

وقالت “القسّام” إنّ عناصرها كانوا “يتابعون أكبر منظومة تجسسٍ فنيةٍ زرعها الاحتلال في قطاع غزة خلال العقد الأخير للنيل من شعبنا الفلسطيني ومقاومته، إذ نجح شهداؤنا الأبرار بعد عملٍ وجهدٍ دؤوبين في الوصول إلى تلك المنظومة الخطيرة”.

وذكر البيان أنّ هناك “جوانب مهمة في هذا الحدث الكبير سنكشفها أمام شعبنا الفلسطيني وسنضعه في تفاصيلها خلال مرحلةٍ لاحقةٍ بإذن الله”.

وحملت كتائب القسّام إسرائيل “المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة وعن جرائم أخرى سابقة، وسيدفع العدو الصهيوني الثمن غاليًا”، حسب تعبير البيان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس السبت، عن “وصول 6 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى، جرّاء الانفجار”.

ونفى الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره مساء أمس أي مسؤولية عن مقتل عناصر كتائب القسّام.

وقال في بيان مقتضب: “جيش الدفاع الإسرائيلي ليس له دور في هذا الحادث بأي شكل”.