السراج يأمر بفتح تحقيق في قضايا فساد طالت مسؤولين كبارًا

أمر رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، بفتح تحقيق باتهامات طالت بعض المسؤولين في قضايا فساد.

وقال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، عبر تغريدة على صفحته في “تويتر“، إن “رئيس المجلس يتابع باهتمام ما توارد في وسائل الإعلام بشأن اتهامات في بعض قضايا فساد، طالت بعض المسؤولين هذه الفترة وعلى مدار السنوات السابقة”.

وأضاف السلاك، أن “رئيس المجلس الرئاسي أصدر تعليماته بفتح تحقيق في هذه الاتهامات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها إنْ ثبتت”.

وكان القنصل العام الليبي السابق في الإسكندرية عادل الحاسي، كشف منذ أيام عن فضيحة فساد تورط بها مسؤولون كبار، من ضمنها منح الجنسية الليبية لأكثر من 5 آلاف شخص، إضافة إلى فضائح مالية.