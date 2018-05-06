الجيش الليبي يبدأ أولى عمليات تحرير مدينة درنة

قال عبد الكريم صبرة المتحدث الرسمي باسم مجموعة عمليات عمر المختار، إن القوات المسلحة دكت اليوم الأحد أوكار الجماعات المتشددة في محور الظهر الحمر جنوبي درنة بمدفعية الهاوزر، في أول عملية لتحرير المدينة.

وأضاف صبرة في حديث لـ “إرم نيوز” أنه نتج عن القصف تدمير مدرعة وآلية للجماعات الإرهابية المتحصنة بمنطقة “تبات الحيلة”، بالكامل واشتعلت النار فيها، وهناك أنباء عن قتلى وجرحى فى صفوف المتطرفين.

وكشف صبرة عن وصول قوات إضافية وتشكيلات من الصاعقة وقوات مكافحة الإرهاب، فضلاً عن تأسيس ستة محاور قتالية.

وقال، إن المشير خليفة حفتر أعلن خلال زيارته أخيراً إلى عين مارة على مشارف درنة، إن “الحسم اقترب، فقد انقضت أربع سنوات على أمل إتاحة الفرصة للوساطات لكي يسلم الإرهابيون أسلحتهم ومن في رقبته دم من عناصرهم، ويجنبوا المدينة الاجتياح من قبل قوات الجيش، دون طائل”.

وأضاف أن “صبر الجيش قد نفد”، مشيراً إلى أن “عناصر إرهابية أجنبية هي التي تسيطر وتوجه إرهابيي المدينة ومنهم الإرهابي المكنى سرور، وابو عيشة السوداني، وابو عرادة التونسي وآخرون”.

وحث المسؤول العسكري الذي ينحدر من درنة، سكان المدينة على القيام بانتفاضة واسعة ضد الإرهابيين، لكي يتمكن الجيش من التعامل معهم.

وشدد على أن الإشاعات التي يطلقها البعض من أن الجيش يريد أن يحرق ويقتل ويغتصب كاذبة، “فنحن جيش نظامي منضبط، نريد إقامة الدولة التي تقوم على العدل”، مؤكدًا أن معنويات المقاتلين في أوجها، خصوصاً في هذه الأيام الفضيلة على مشارف شهر رمضان المبارك.