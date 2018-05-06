ماذا قال الحريري عن أول انتخابات نيابية في لبنان منذ 9 سنوات؟‎

مع انطلاق سباق الانتخابات النيابية في لبنان، سجلت عملية الاقتراع نسب إقبال عالية في جميع المناطق، حيث أدلى عدد من السياسيين بأصواتهم في مراكز الاقتراع كل في مسقط رأسه، وكان أبرزهم الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي توجّه إلى حارة حريك مع عقيلته وأدليا بصوتيهما.

ووعد رئيس الوزراء سعد الحريري في تصريح صحافي عقب إدلائه بصوته في الدائرة الثانية في بيروت بالاهتمام جديًا بمسألة المعوّقين، وإشكال حصل بين القوات اللبنانية وأنصار رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف في حوش الأمراء في زحلة.

كما أدلى رئيس الجمهورية ميشال عون بتصريح قال فيه “أدليت بصوتي للعهد”. واعتبر أن اللبنانيين يمارسون اليوم أهمّ عملية وطنية سياسية، كونهم سيختارون من سيمثلهم لمدة 4 سنوات في مجلس النوّاب، الذي هو المؤسسة الأم التي تنبثق عنها كل السلطات.

وبعد الإدلاء بصوته، شدّد عون على أن الاقتراع واجب مقدس، وأضاف: “نتمنى أن يكون الانتخاب بحسب إرادتكم. اختاروا الأشخاص الذين يعجبونكم وامنحوهم أصواتكم التفضيلية”.

من جهة أخرى، اتجهت النائب جيلبرت زوين، التي أدلت بصوتها في قلم مركز المعاملتين غزير وامتنعت عن الإدلاء بأي تصريح، وسليمان فرنجية اقترع في زغرتا، إلى جانب الوزيرين إلياس أبو صعب وحسن خليل، ورئيس الوزراء السابق تمام سلام.

وتسود الأجواء الإيجابية انتخابات اليوم، على الرغم من بعض الإشكالات التي لا تزال الأخبار تتوارد عنها من كل صوب، وآخرها إقدام امرأة على الانتخاب مكان أخرى، ومنع دخول مندوبين ثابتين للائحة بيروت الأولى القوية (عونية) إلى مراكز الاقتراع من دون فهم الأسباب، وصدور احتجاجات من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يصعب عليهم الوصول إلى مراكز الاقتراع.