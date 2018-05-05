بالفيديو.. قناص إسرائيلي يثير سخرية المتظاهرين على حدود غزة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقناص إسرائيلي يطلق تحذيرات باللغة العربية على الشباب المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة ويطالبهم بالرجوع إلى منازلهم والانتباه إلى دراستهم.

وفي الفيديو يظهر أحد الجنود الإسرائيليين يتحدث باللغة العربية مع الشباب المشاركين في مسيرات العودة ويقول لهم :” حماس ترسلكم هنا لتكونوا في وجه المدفع أين أبناؤهم هم، أنتم صغار تعلموا اعملوا عيشوا حياتكم، نحن لدينا كل القدرات ولكننا لا نريد استخدامها ضدكم لأنكم أطفال، أنا جدي جداً سأطلق عليكم النار”.

ويظهر في الفيديو شبان يقفون على الحدود الفاصلة ما بين إسرائيل وقطاع غزة ويطالبون بإنزال الطائرات الإسرائيلية، فيما يسخر آخرون من أسلوب القناص في التحدث مع الشبان، ويحاول غيرهم تقليد صوت القناص الإسرائيلي عبر مكبرات الصوت.