“طوارق” ليبيا يدعون لدعم مفوضية الانتخابات وتمكينها من أداء مهمتها

دعا المجلس الأعلى لقبائل الطوارق في ليبيا، اليوم الجمعة، إلى دعم جهود المفوضية العليا للانتخابات، وتمكينها من أداء مهمتها، وأدان الهجوم على مقرها بالعاصمة طرابلس.

وقال المجلس، في بيان له: إن “استهداف مفوضية الانتخابات، وفي هذا التوقيت بالذات، يدل على أنه يستهدف عرقلة أية خطوة من شأنها بناء الدولة، وبسط الأمن، وتحقيق التنمية في ربوع الوطن”.

ودعا كافة الليبيين إلى التكاتف والوقوف صفًا واحدًا لإجهاض هذا المخطط ومقاومته بكل الوسائل.

وشدد على أن التمسك بالخيار الديمقراطي السبيل الوحيد للخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد.

وطالب المجلس باتخاذ خطوات عاجلة وعملية لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية، حفاظًا على النسيج الاجتماعي وزيادة ترابطه.

يشار إلى أن طوارق ليبيا، قبائل أمازيغية، تتركز في مدن وبلدات في الجنوب الغربي، خاصة في بلدتي أوباري وغات، بالقرب من الحدود الجزائرية.

ويوم الأربعاء، هاجم مسلحون من تنظيم “داعش” مقر المفوضية الليبية للانتخابات، في طرابلس، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 19 آخرين بجروح.

ويوم الخميس، أعلنت مفوضية الانتخابات، في بيان لها، مقتل 13 من موظفيها في الهجوم، وأعربت عن تمسكها بمواصلة العمل لإجراء “انتخابات حرة ونزيهة تضمن التداول السلمي للسلطة”.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط فوضى أمنية، حيث يشهد هجمات لـ “داعش”، ومعارك بين كتائب مسلحة.