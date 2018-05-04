صحيفة: ترامب سيطلب من إسرائيل الانسحاب من 4 أحياء في القدس

قالت صحيفة إسرائيلية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطلب من إسرائيل الانسحاب من 4 أحياء في القدس الشرقية، لتصبح العاصمة المستقبلية لدولة فلسطين.

وأوردت صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بهذا الأمر خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي.

لكن الصحيفة الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين أمريكيين نفيهم القاطع لهذا الأمر، مشيرين أن الخطة الأمريكية للسلام الفلسطيني-الإسرائيلي لم تستكمل بعد، لكنها في مراحلها النهائية.

واستنادًا إلى الصحيفة، فإن الأحياء الأربعة هي جبل المكبر، وقرية العيساوية، وبلدتي شعفاط وأبو ديس.

وقالت: “خلال زيارته إلى واشنطن التقى ليبرمان مع كبير مستشاري الرئيس جاريد كوشنير، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزير الدفاع جيمس ماتيس ومبعوث الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات”.

بدوره قال مكتب ليبرمان للصحيفة: “نحن لا نعقب على تفاصيل لقاءات الوزير”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت العام الماضي أنها تعكف على وضع خطة لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تسمى “صفقة القرن”.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، ما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى اعتبار ما يجري بـ “صفعة القرن”.

وفي كلمة له الإثنين الماضي بمستهل أعمال المجلس الوطني الفلسطيني، أكد عباس تصميم الفلسطينيين أن تكون القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية.