كرواتيا تعتقل مشتبهًا به في قضية اغتيال المهندس التونسي الزواري

ذكرت وكالة الأنباء الكرواتية الرسمية أن الشرطة اعتقلت مواطنًا من البوسنة، وقد يتم تسليمه إلى تونس؛ لاحتمال ضلوعه في اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري في 2016 .

وقالت حركة حماس الفلسطينية: “إن المهندس أحد أعضائها”.

ونقلت الوكالة عن بيان للشرطة أن المواطن “البوسني اعتقل في 13 مارس /آذار الماضي تنفيذًا لمذكرة اعتقال من الإنتربول أصدرتها تونس، وهذا الشخص رهن الاحتجاز حاليًا، وعملية تسليمه منوطة بالجهات القضائية الكرواتية”.

وقالت الوكالة أيضًا نقلًا عن تقارير إعلامية: “إن مسؤولًا تونسيًا أكد في وقت سابق تحديد هوية اثنين من المشتبه بهما، وإن أحدهما اعتقل في كرواتيا.”

وكان محمد الزواري البالغ 49 عامًا، يعمل مهندسًا للطيران وخبيرًا في مجال الطائرات بدون طيار، قبل أن يُغتال وسط اتهامات لإسرائيل التي تعودت على عدم الاعتراف بمثل هذه العمليات في حال وقوفها وراءها.

وقُتل الزواري بالرصاص في سيارته بمنطقة العين في صفاقس في ديسمبر /كانون الأول عام 2016.

وقالت السلطات التونسية فيما بعد إنها اعتقلت 10 تونسيين، إلا أن أجنبيين يشتبه في تدبيرهما عملية الاغتيال تمكنا من الفرار.

وقالت حماس: “إن الزواري كان عضوًا بها لمدة عشر سنوات، وحمّلت إسرائيل مسؤولية اغتياله”.