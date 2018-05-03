إسرائيل تعتقل مسؤول الطلاب في جامعة بيرزيت بتهمة تلقي أموال من حماس

كشف جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك”، اليوم الخميس، أنه اعتقل عددًا من الفلسطينيين يشتبه بانتمائهم لحركة حماس في منطقة رام الله، متهمين بتلقي أموال من الحركة في قطاع غزة وخارجه، من ضمنهم رئيس مجلس طلاب جامعة بيرزيت.

وقال بيان “الشاباك”، إنه “تم رفع السرية عن اعتقال عدد من عناصر حماس، في السابع من شهر آذار/مارس، في عملية مشتركة مع الجيش وجهاز الشرطة، ومن أبرز المعتقلين رئيس مجلس طلاب جامعة بيرزيت عمر كسواني (24عامًا) من قرية بيت اكسا قضاء رام الله”.

وأضاف الجهاز، أن هذا الأمر تم “في إطار عملية قامت بها وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود، حيث تمت إحالة كسواني للتحقيق في جهاز الأمن الداخلي”.

والمستعربون هم عناصر أمن إسرائيليون يندسون في صفوف الفلسطينيين على اختلاف فئاتهم؛ بغرض تنفيذ عمليات أمنية.

وأفاد بيان الأمن الداخلي، أن كسواني اتصل بعناصر حماس في قطاع غزة وفي تركيا؛ من أجل الحصول على دعم مالي لمجلس الطلبة.

وأوضح أن “كسواني تلقى 150 ألف يورو تم إخفاؤها في مناطق ومخابىء مختلفة في الضفة الغربية، وقد حصل عليها مع عنصر آخر ينتمي لحركة حماس يدعى يحيى علوي، وهو طالب بنفس الجامعة، واستخدما المال من أجل تمويل أنشطة حماس في الجامعة”.

وأشار “الشاباك” إلى خطورة أنشطة حماس داخل المؤسسات التعليمية، لافتًا إلى أن الهدف منها تنظيم وتدريب عناصر للحركة في الضفة الغربية المحتلة.