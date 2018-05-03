محكمة عراقية تقضي بالسجن المؤبد بحق 8 “داعشيات” أجنبيات

قضت محكمة عراقية، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد بحق ثماني أجنبيات متهمات بالانتماء إلى تنظيم داعش.

وأعلن المتحدث باسم القضاء العراقي عبد الستار بيرقدار، في بيان له اليوم، أن المحكمة الجنائية المركزية قضت بالسجن المؤبد بحق ثماني إرهابيات أجنبيات من دول مختلفة، ثلاث منهن من تركيا وثلاث من أذربيجان وواحدة من أوزبكستان والثامنة من سوريا.

وبحسب بيرقدار، فإن الأحكام صدرت وفق المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب مع إبعادهن خارج العراق عن طريق مديرية الإقامة بعد انقضاء مدة محكومياتهن.

وكانت محكمة عراقية قضت الشهر الماضي بالإعدام شنقًا حتى الموت والسجن المؤبد بحق 10 أجنبيات من جنسيات مختلفة ينتمين إلى تنظيم داعش.

وتشير تقديرات أمنية إلى وجود 509 أجانب، بينهم 300 تركي، محتجزون في العراق بتهمة الانتماء للتنظيم المتطرف مع 813 طفلًا.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت إخضاعها المتهمين الأجانب بالإرهاب إلى القوانين النافذة في البلاد، بمن في ذلك النساء المتهمات بالإرهاب.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي في تصريحات صحفية، إن جميع المعتقلين بتهم الإرهاب سيحاكمون وفقًا للقوانين العراقية، بمن فيهم النساء اللاتي ارتكبن أعمالًا إرهابية داخل الأراضي العراقية.

وترفض دولٌ غربية في تصريحات سابقة لمسؤوليها إعدام مواطنيها المتورطين بالانضمام إلى صفوف داعش، وتطالب بتسليمها إياهم للبت بمصيرهم، إذ قدّمت السفارة الألمانية في بغداد احتجاجًا رسميًا لوزارة الخارجية العراقية على قرار إعدام المتهمة الألمانية لمياء.