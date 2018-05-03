جرحى وقتلى في انفجار سيارة مفخخة بإدلب السورية‎ (صور)

قتل 4 أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح، جراء انفجار سيارة مفخخة أمام منظمة إغاثية (مقرها في الولايات المتحدة) ببلدة الدانة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال مصطفى حاج يوسف، مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، اليوم الخميس، إن سيارة مفخخة انفجرت أمام منظمة إغاثية في بلدة الدانة بمحافظة إدلب.

وأوضح يوسف أن 4 أشخاص، بينهم سيدة، قتلوا جراء الانفجار أمام مبنى المنظمة، وأن 10 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح.

وأشار إلى أن الجرحى نقلوا إلى المشافي القريبة.

ولفت إلى أن الانفجار أوقع خسائر كبيرة في المباني المحيطة بمبنى المنظمة.

وأشارت مصادر أخرى، إلى أن الانفجار وقع أمام منظمة “هيئة الإنقاذ الدولية” وهي مؤسسة إغاثية مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يصدر أي بيان حتى الساعة (8:35 تغ) من المنظمة.