مسلحون يختطفون ممرضة ألمانية في الصومال

المصدر: أ ف ب

اختطف مسلحون مجهولون، مساء الأربعاء، ممرضة ألمانية تعمل لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من داخل مجمع سكني في العاصمة الصومالية مقديشو، كما أعلنت المنظمة الإغاثية الدولية.

وقال دانيال أومالي نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الصومال: “نحن قلقون بشدة على سلامة زميلتنا”.

وأضاف: “إنها ممرضة تعمل كل يوم في سبيل إنقاذ أرواح ومعالجة الأشخاص الأكثر ضعفًا في الصومال”.

وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فقد وقع الهجوم قرابة الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش عندما اقتحم المسلحون مقر الصليب الأحمر في العاصمة الصومالية.

وأوضحت اللجنة أنها “تتواصل مع السلطات في محاولة للإفراج عنها”.