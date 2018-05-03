الجيش الإسرائيلي يختطف راعي ماشية لبنانيًا

المصدر: أ ف ب

اختطف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، راعيًا لبنانيًا كان يرعى ماشيته قرب بلدة شبعا جنوبي لبنان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.

وقالت الوكالة إن “جيش الاحتلال الإسرائيلي عمل على خطف راعي الماشية من بلدة شبعا، إسماعيل صعب، وتم نقله إلى داخل مزارع شبعا المحتلة”.

ومزارع شبعا هي منطقة جبلية تقع في المثلث الحدودي بين لبنان وسوريا وإسرائيل واحتلتها الأخيرة حين احتلت الجولان السوري في حرب حزيران/ يونيو 1967، لكن بيروت تؤكد أنها أرض لبنانية وتطالب إسرائيل بالانسحاب منها.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فإن صعب “كان يرعى قطيع ماشية في محيط موقع الرادار شرقي شبعا حين عاد القطيع من دون الراعي وقد تبيّن من الاتصالات التي أجرتها قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) والصليب الاحمر الدولي أن قوة إسرائيلية اختطفته”.

وأكدت الوكالة أن “هناك اتصالات جارية للإفراج عنه”.

وفي السنوات الماضية تعرض العديد من الرعاة اللبنانيين في منطقة مزارع شبعا للخطف من قبل القوات الإسرائيلية التي دائمًا ما عمدت إلى إطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم.