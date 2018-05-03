بعد هجوم طرابلس.. حملة اعتقالات ضد عناصر “شورى بنغازي” ودعوات لـ”توافق وطني سريع”

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوفاق الليبية 30 شخصًا من أعضاء مجلس شورى بنغازي.

جاء ذلك في حملة مداهمات لأجهزة حكومة الوفاق الأمنية، أمس الأربعاء، استهدفت منازل أولئك العناصر، وذلك في أعقاب هجوم استهدف مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس، الأربعاء.

وقال شهود عيان لـ”إرم نيوز” إن “وحدات من الأمن المركزي وقوة الردع الخاصة والحرس الرئاسي اعتقلت نحو 30 من أعضاء مجلس شورى بنغازي في عمليات المداهمة”.

وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق حالة الطوارئ القصوى في كافة مناطق العاصمة طرابلس، اعتبارًا من مساء الأربعاء، ونشرت نقاط تفتيش في المناطق الحيوية، للتدقيق على الهويات.

وأدان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، “بشدة” التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.