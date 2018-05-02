الجامعة العربية تتضامن مع المغرب.. وتصف تدخلات إيران بـ”الخطيرة”

أعلنت الجامعة العربية، مساء الأربعاء تضامنها مع المغرب بشأن قراره قطع العلاقات مع إيران.

وقال محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، إن “الجامعة تتضامن مع المغرب بعد قراره قطع علاقاته مع إيران، بسبب التدخلات الخطيرة والمرفوضة في شؤون المملكة الداخلية”، على حد تعبيره.

وشدد البيان على رفض “أي تدخل إيراني في شؤون الدول العربية”.

وأضاف أن “القرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة في السعودية عن التدخلات الإيرانية عكس موقفًا عربيًا صلبًا في رفض هذه التدخلات والعمل على التصدي لها”.

وتابع أن “هذا التطور يستدعي من الدول العربية ألا تقف مكتوفة الأيدي أمام الاستراتيجية الإيرانية التي تهدف الى نشر الفوضى وعدم الاستقرار فيها”.

وأعلنت الخارجية المغربية، الثلاثاء الماضي، قطع العلاقات مع طهران، وطلبت من سفير إيران مغادرة البلاد “بسبب علاقة بين حزب الله والبوليساريو” التي تتنازع مع المغرب حول إقليم الصحراء.

وأوضحت الوزارة أن سبب هذه الخطوة هو “انخراط حزب الله اللبناني المدعوم من إيران في علاقة مع البوليساريو، وتهديد ذلك لأمن البلاد واستقرارها”.

ونفت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، “بشدة”، الاتهامات المغربية.