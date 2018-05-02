على خلفية أزمة إيران.. المغرب يتهم الجزائر بلعب “دور خفي” ضده

قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، مساء الأربعاء، إن بلده “يتفهم حرج الجزائر، وحاجتها للتعبير عن تضامنها مع حلفائها، حزب الله وإيران والبوليساريو، ومحاولتها إنكار دورها الخفي في هذه العملية ضد الأمن الوطني للمملكة”.

ويأتي هذا التصريح ردًا على استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية، في وقت سابق من الأربعاء، للسفير المغربي لديها لحسن عبدالخالق، لتبليغه احتجاجًا رسميًا على تصريحات وزير خارجية بلده ناصر بوريطة، الذي اتهم فيها إيران بـ”التدخل عبر سفارتها في الجزائر بهدف تسليح جبهة البوليساريو”.

وأضاف المتحدث في تصريح نقلته الوكالة الرسمية المغربية، أن “المملكة المغربية لديها معطيات دقيقة وأدلة دامغة تتعلق بالدعم السياسي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه حزب الله للبوليساريو بتواطؤ مع إيران”.

وتابع أن “السلطات المغربية أخذت الوقت الكافي للقيام بدراسة دقيقة لمجموع هذه العناصر قبل أن تتخذ قرارها بكامل المسؤولية”.

وأشار إلى أنه “عندما يتعلق الأمر بدور الجزائر في قضية الصحراء ودعمها الفاضح للبوليساريو، فإن المغرب ليس في حاجة للإشارة إلى تورط هذا البلد ولا إلى اتهامه بشكل غير مباشر”.

ولفت المتحدث إلى أنه “من المعروف أن الجزائر ومنذ 1975 تحتضن وتسلح وتمول وتدرب انفصاليي البوليساريو وتتعبأ دبلوماسيًا من أجلهم”.

وشن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الثلاثاء، هجومًا حادًا على إيران، حيث اتهم سفارتها في الجزائر بدعم جبهة البوليساريو، قبل أن يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران.