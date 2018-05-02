الأردن: نساند المغرب في مواجهة أيّ تهديد لأمنه

أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، مساندته للمغرب في مواجهة أي “تهديد لأمنه واستقراره”.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قال فيها: “نقف مع الأشقاء في المملكة المغربية ونساندهم في مواجهة أي تهديد لأمن المغرب واستقراره ووحدة أراضيه”.

وأضاف الصفدي أنّ “التضامن والتعاضد سمتان ثابتتان في علاقات المملكتين الأخوية التاريخية، التي يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه جلالة الملك محمد السادس”.

نقف مع الأشقاء في المملكة المغربية ونساندهم في مواجهة أي تهديد لأمن #المغرب واستقراره ووحدة أراضيه. التضامن والتعاضد سمتان ثابتتان في علاقات المملكتين الأخوية التاريخية التي يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه جلالة الملك محمد السادس. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) May 2, 2018

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية المغربي قطع بلاده علاقاتها مع طهران، وطلبها من سفير إيران مغادرة البلاد؛ “بسبب علاقة بين حزب الله والبوليساريو (التي تتنازع مع المغرب حول إقليم الصحراء)”.

وأوضح وزير الخارجية أنّ سبب هذه الخطوة هو “انخراط حزب الله اللبناني المدعوم من إيران في علاقة مع البوليساريو، وتهديد ذلك لأمن البلاد واستقرارها”.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و”البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي لاجئين من الإقليم.