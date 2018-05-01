العثماني: قطع العلاقات مع إيران قرار مغربي خالص

أعلن رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني في تدوينة على فيسبوك ، أن ” قرار المغرب الثلاثاء، قطع العلاقات مع إيران قرار مغربي خالص، بعد أن ثبت بالأدلة أنها تدعم جبهة الانفصاليين عسكريا وبالخبرات العسكرية مباشرة أو بواسطة “حزب الله” اللبناني”.

وجاءت هذه التدوينة ردًّا على بيان حزب الله ، الذي اتهم المغرب بالخضوع لضغوط أمريكية سعودية.

وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أعلن قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إيران، بسبب تورط الأخيرة في إرسال أسلحة إلى جبهة بوليساريو عن طريق “عنصر” في السفارة الإيرانية بالجزائر.

وصرح الوزير يوم الثلاثاء في الرباط، أنه أخبر نظيره الإيراني جواد ظريف بقرار المملكة، مؤكدًا أنه خاص بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ولا علاقة له بالتطورات في الشرق الأوسط.