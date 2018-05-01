إسرائيل تمنع خطيب الأقصى من السفر لمدة شهر

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري من السفر لمدة شهر كامل، بحجة نيته حضور مؤتمر يهدد أمن إسرائيل في مدينة إسطنبول التركية.

وسلّم جهاز المخابرات الإسرائيلي، الشيخ “صبري” في مركز شرطة المسكوبية غرب مدينة القدس المحتلة قرار المنع من السفر، فيما وصف الأخير القرار الصادر بحقه بـ”الظالم”.

وقال صبري لوكالة “صفا” المحلية، إن القرار صادر عن وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، ويقضي بمنعه من السفر لمدة شهر قابلة للتجديد لـ 4 شهور أخرى، بحجة أنه “يشكل خطرًا حقيقيًا على أمن إسرائيل”.

وكان جهاز المخابرات، قد اقتحم منزل الشيخ عكرمة صبري، وسلّمه استدعاءً للتحقيق، بحجة أنه سيحضر مؤتمرًا في تركيا يهدد أمن إسرائيل، وهو ما نفاه صبري.

وأضاف، أنه كان من المقرر مشاركته بعد أسبوع بالمؤتمر الحادي عشر لمجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، والذي سينعقد في إسطنبول التركية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يدور حول بناء وآداب المساجد، وأمور تتعلق بالمعاملات المالية.