تهديدات بـ”الذبح” ضد مرشح “نداء تونس” في الانتخابات البلدية (صورة)

أعلن حزب نداء تونس، اليوم الثلاثاء، عن تلقّي رئيس قائمته المترشحة للانتخابات البلدية، في منزل بورقيبة من محافظة بنزرت، شمال تونس، تهديدات بالقتل ذبحًا.

وأكّد الحزب التونسي الحاكم، في بيان له، قائلًا: “تتواصل التجاوزات الخطيرة في حق الحملة الانتخابية لمرشحي حركة نداء تونس في محافظة بنزرت، إذ بعد تخريب مقرّ الحزب بمنزل جميل، وحرق سيارة القائمة المترشحة في مدينة ماطر، يأتي اليوم التهديد بالقتل ذبحًا لرئيس قائمة نداء تونس بمنزل بورقيبة، ليؤشّر على المنزلق الخطير الذي يتخّذه مسلسل الترهيب والعنف، ضد مرشحي نداء تونس في الانتخابات البلدية”.

وأضاف البيان أنه “إذ تجدّد الحركة دعوتها وزارة الداخلية لتحمّل مسؤوليتها تجاه هذه الممارسات الخطيرة، فإنها تعبّر عن إصرارها على خوض الانتخابات البلدية بكل عزم وثبات، وجعلها مناسبة لهزيمة قوى العنف والإرهاب كجزء من أهدافها، حماية للديمقراطية والحرية في تونس”.

و تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، صورًا لعبارات التهديد التي كتب فيها: “سنذبحكم ذبح النعاج”، و”سنقتلكم قتل الكلاب”.

من جانبها، أعلنت السلطات الأمنية التونسية عن فتح تحقيق، بعد العثور على كتابات على الجدران، تضمنت تهديدات على جدار منزل رئيس قائمة نداء تونس بمنزل بورقيبة سامي القبطني.

وتضمنت الكتابات على الجدران، تهديدات بالقتل والذبح للمرشح للانتخابات البلدية التونسية المرتقبة يوم الأحد المقبل.

وأفادت مصادر محلية تونسية، أنّ التهديدات كتبت في مناطق متفرقة من منزله، الذي لا يزال في طور البناء بالمنطقة.

و أكّد رئيس قائمة نداء تونس، في تصريح لـ”إرم نيوز”، أنه لا يتهم أحدًا، لكنه أشار إلى أن قائمات نداء تونس بمحافظة بنزرت، تتعرض للتشويه و إلى ما وصفها بـ”حملة استهداف ممنهجة “، على حد تعبيره.