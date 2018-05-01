الجزائر تقرّ رأس السنة الأمازيغية عيدا رسميا

المصدر: أ.ف.ب

أقرّ البرلمان الجزائري “بالإجماع” الاثنين رأس السنة الأمازيغية “يناير” الذي يحتفل به الأمازيغ في 12 كانون الثاني/يناير من كل عام عيدا رسميا وعطلة مدفوعة الأجر.

وكانت الجزائر احتفلت للمرة الأولى برأس السنة الأمازيغية عيدا رسميا في 12 كانون الثاني/يناير 2018 بقرار أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة “تعزيزا للوحدة الوطنية”.

وبموجب القانون الذي أقرّ الاثنين تم إدراج رأس السنة الأمازيغية في قائمة الأعياد الوطنية وبالتالي فقد تم اعتبار هذا اليوم عطلة مدفوعة الأجر وعيدا رسميا يحتفل به سنويا.

وبحسب لجنة الشؤون القانونية في البرلمان فان “الهدف الأسمى لمشروع القانون المحدد للأعياد الوطنية هو تكريس لما تضمنته الأحكام الدستورية الجديدة القاضية بإقرار تمازيغت لغة وطنية ورسمية وكذا تجسيد لمسعى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي قرر تكريس يناير عيدا وطنيا بهدف تعزيز الوحدة الوطنية”.