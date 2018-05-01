الرباط: نحو 17 ألف مغربي عادوا من مناطق النزاعات المسلحة

كشفت الحكومة المغربية، الاثنين، عن عودة نحو 17 ألف مغربي إلى بلادهم من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، خصوصا ليبيا وسوريا والعراق واليمن.

جاء ذلك على لسان الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، لدى رده على أسئلة البرلمانيين، بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).

وقال بنعتيق إن “16 ألفا و134 مغربيا عادوا من ليبيا منذ اندلاع الأحداث في 2011″، مضيفا أن “هؤلاء كانوا يوجدون في وضعية صعبة”، دون مزيد من التوضيح.

وأشار إلى أنه منذ بداية الأحداث في سوريا عاد 651 شابا مغربيا من هذا البلد العربي، مضيفا أنه “منذ بداية 2018 رجعنا (أعدنا) 4 شباب بتنسيق مع المصالح المختصة ووزارة الخارجية”.

وأفاد الوزير المغربي أن 127 مغربيا عادوا من اليمن، و4 من العراق.

وأكد بنعتيق أن المغاربة الذي رجعوا إلى بلدهم ليسوا بالضرورة مرتبطين بنوازع أيديولوجية ومنهم من عاش في وضعية صعبة.

وأضاف أن “المغرب يتعامل مع أبنائه بالوطنية الصادقة”.

إلا أن بنعتيق لم يتطرق في حديثه لمصير هؤلاء العائدين من مناطق النزاع، بعد وصلوهم إلى بلدهم المغرب.