المجموعة الرباعية بشأن ليبيا: يجب إجراء انتخابات هذا العام

شددت المجموعة الرباعية المعنية بليبيا، والتي تضم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، اليوم الاثنين، على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة مساء الاثنين بين أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، وبيير بويويا ممثل الاتحاد الأفريقي، وفيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وغسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا.

وقال البيان: “شددت المجموعة الرباعية على أهمية عقد انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس الإطار القانوني اللازم.. وتأخذ المجموعة علمًا بأن الانتخابات مخطط لها أن تعقد قبل نهاية العام وفق خطة عمل الأمم المتحدة”.

وأضاف: “شددت المجموعة على أن عقد مثل هذه الانتخابات يتطلب مناخًا سياسيًا وأمنيًا مواتيًا تتعهد فيه الأطراف الليبية كافة بشكل مسبق باحترام نتائجها والالتزام بها ويُسمح للناخبين بممارسة حقوقهم الديمقراطية في أنحاء البلاد كافة بشكل آمن ودون ترهيب أو تدخل”.

وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة في يناير/ كانون الثاني إن “المنظمة الدولية ملتزمة بمساعدة ليبيا في إجراء انتخابات في نهاية العام يشجعها في ذلك إقبال الليبيين على تسجيل أنفسهم في قوائم الناخبين”.

ومع ذلك يظل إجراء انتخابات تحديًا كبيرًا في الدولة التي لا تزال مقسمة بين فصائل عسكرية وسياسية والتي توجد فيها حكومتان تقول كل منهما إنها صاحبة السلطة وذلك منذ إعلان نتائج تصويت متنازع عليها في 2014.

والأمن هش في كثير من مناطق ليبيا على الرغم من انحسار القتال بين الجماعات المسلحة في طرابلس والمدن الأخرى وهو ما مكن مسؤولي الأمم المتحدة والدبلوماسيين الأجانب من البقاء في ليبيا لفترة طويلة.

والمرجح أن يكون ضروريًا الوصول إلى اتفاق على قانون انتخابي جديد، وأن يجرى استفتاء على دستور جديد قبل إجراء الانتخابات.

وبدأت الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول محاولة لتعديل اتفاق سلام وقع في ديسمبر/ كانون الأول 2015 وتمهيد الطريق أمام الانتخابات لكنها لم تنجح إلى الآن في الوصول إلى اتفاق يتيح التقدم صوب الهدفين.

وأمس الأحد، قال المتحدث الرئاسي المصري بعد اجتماع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية الفرنسي الزائر جان إيف لودريان، إن وجهات نظر مصر وفرنسا اتفقت على أن ليبيا يجب أن تسارع بإجراء انتخابات بعد حدوث “تقدم نسبي” في أوضاع الدولة التي مزقتها الحرب.