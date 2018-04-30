تحالف تقوده أمريكا يلمح لنهاية المعارك الكبرى ضد داعش بالعراق‎

ألمح التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، إلى نهاية العمليات القتالية الرئيسية ضد تنظيم داعش في العراق، معلنًا “إغلاق” مركز قيادة قوتها البرية.

وقال التحالف في بيان إن طبيعة دعم التحالف لقوات الأمن العراقية ستتطور “من دعم وتمكين العمليات القتالية إلى التدريب وتطوير القدرات المتعلقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي للأمن العراقي”.

وأضاف أنه “تم إغلاق مركز قيادة المكون البري للقوات المشتركة اليوم في احتفال ببغداد مما يشير إلى نهاية العمليات القتالية الكبرى ضد تنظيم داعش في العراق والإقرار بتغيير تكوين التحالف ومسؤولياته”.