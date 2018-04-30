الأردن يرد على اتهامات باستخدام أراضيه لقصف مناطق سورية

نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومني، استخدام أراضي بلده لقصف مناطق سورية.

وقال المومني، اليوم الإثنين: إنه “لا صحة على الإطلاق للأخبار التي يتم تداولها، ووردت في بعض وسائل الإعلام، حول قصف مناطق سورية من أراضي المملكة”.

ووصف وزير الإعلام الأردني تلك الأخبار بـ”الكاذبة والمفبركة وأنها تسعى إلى تشويه مواقف الأردن“، معتبرًا أن من يقف وراءها “هم من يسعون لتعميق الأزمة السورية وإبقاء دوامة العنف والفوضى التي يعانيها الشعب السوري”، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد أن الأردن “ثابت على موقفه الراسخ بدعم جهود الحل السياسي كسبيل وحيد لحل الأزمة السورية”، مشددًا على أن “من مصلحة المملكة العليا إنهاء تلك الأزمة في إطار الحل السياسي”.

وتعرضت مواقع عسكرية في ريفي حماة وحلب، الليلة الماضية، لهجوم بالصواريخ، بحسب ما أفاد التلفزيون السوري.