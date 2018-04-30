الصومال.. انتخاب وزير الدفاع السابق رئيسًا للبرلمان

انتخب مجلس الشعب الصومالي (البرلمان)، اليوم الإثنين، محمد مرسل شيخ، رئيسًا جديدًا له.

وتنافس 10 مرشحين على المنصب خلفًا لمحمد عثمان جواري، الذي استقال من مهامه مطلع الشهر الجاري.

وأعلن النائب الأول لرئيس البرلمان، محمد عبدالله مودي، نتيجة عملية الانتخاب التي جرت عن طريق الاقتراع السري.

وفاز محمد مرسل شيخ عبدالرحمن بمنصب رئيس مجلس الشعب، عقب حصوله على 147 صوتًا من أصل أصوات الأعضاء الـ 265 الحاضرين في الجلسة (عدد نواب البرلمان 275)، في حين حل منافسه إبراهيم إسحاق يرو، في المركز الثاني، بـ 118 صوتا.

وبذلك، يتقلّد مرسل شيخ، منصبه رئيسًا لبرلمان بلاده، لولاية تمتد 3 سنوات.

من جهته، هنأ إبراهيم إسحاق يروا منافسه محمد مرسل بفوزه، واصفًا الانتخابات بـ”النزيهة”.

ومحمد مرسل شيخ عبدالرحمن، من مواليد العام 1957 في مدينة بيدوة بإقليم “باي” (جنوب غرب).

وتخرج عام 2014، في جامعة العلوم والتكنولوجيا في اليمن، بتخصص علم الاجتماع.

وتقلد مناصب وزارية رفيعة، كان آخرها وزير الدفاع في البلاد من نوفمبر/تشرين ثاني 2017 حتى 24 أبريل/ نيسان الجاري.