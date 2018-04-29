أياد علاوي لمواطن عراقي: “إلا ندمركم” (فيديو)

أثار نائب الرئيس العراق أياد علاوي الجدل في الأوساط السياسية وعلى الشبكات الاجتماعية بقوله لأحد المواطنين” إلا ندمركم”، وذلك في جولتة الدعائية وسط العاصمة بغداد.

وظهر علاوي وسط جمع من المواطنين في منطقة الأعظمية وسط العاصمة بغداد للترويج لمشروعه الانتخابي، حيث بدأ سجالًا حادًا مع أحد المارة، الذي قال لعلاوي” أنتم دمرتم البلد” ليرد الأخير بأن الشعب العراقي هو من دمر نفسه واستشهد بثورة 30 يناير في مصر.

ولفت الأنظار أن علاوي رد على المواطن بقوله” إلا ندمركم” يقصد أن الطبقة السياسية ستدمر الشعب العراقي، وهو ما أثار موجة غضب عارمة في الأوساط السياسية والشعبية.

وقال النائب في البرلمان العراقي علي البدري في تصريح له إن الأسلوب الذي استخدمه علاوي هو أسلوب “إرهابي” ولا ينم عن أسلوب المسؤول الذي يجب أن يتسم بسعة الصدر.

أما المرشح عن تحالف الفتح محمد كاظم فقد وصف علاوي بـ”الدكتاتور” وقال إنه يتلقي دعمًا بريطانيًا لغرض ضرب العملية السياسية في البلاد.

ولم يسلم علاوي على وسائل التواصل الاجتماعي من الانتقاد اللاذع الذي طاله بعد انتشار التسجيل المصور.

وقال الصحفي ربيع نادر إن “علاوي يطالب الناس بثورة، لكنه لا يطالب نفسه بثورة صغيرة ضد منصبه الزائد عن الحاجة، ويعترف أن منصبه ليس منصبًا لكنه يقبل بامتيازاته.

أما الناشط أحمد الزبيدي فقال إن “الشعب فعلًا قد دمر البلد عندما رضي أن يلهث وراء رجال الدين الذين هم في الأساس سارقون”، واصفًا الناخبين “شعب أغلبه يهوس لمن هب ودب”.

ومع قرب الانتخابات البرلمانية بدأ عدد من كبار الساسة العراقيين بجولات على مناطق العاصمة للتعريف ببرامجهم الانتخابية وحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات.

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية هي الرابعة بعد تغيير نظام صدام حسين لاختيار 329 نائبًا إلى البرلمان العراقي.