هجوم صاروخي يستهدف مواقع تابعة للنظام السوري في حماة وحلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقت متأخر من ليل الأحد، إن قصفًا صاروخيًا استهدف مواقع تابعة للنظام السوري والمليشيات الموالية له في ريفي حماة وحلب.

وأضاف المرصد، أن انفجارات عنيفة هزت ريف حماة ومناطق بمحافظة حلب، ناجمة عن هجوم صاروخي استهدف اللواء 47 في ريف حماة ومناطق أخرى قرب بلدة سلحب.

وتتواجد إضافة إلى قوات الجيش السوري عناصر إيرانية في اللواء 47 المستهدف.

وأكد المرصد سقوط صواريخ في مطار النيرب العسكري قرب مطار حلب الدولي، بالتزامن مع اندلاع النيران بعدة مناطق مستهدفة.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر عسكري قوله اليوم الأحد إن صواريخ أصابت عدة قواعد عسكرية في ريف حماة وحلب فيما وصفه بأنه “عدوان” جديد من قبل أعدائه.

وفي نبأ عاجل ظهر على شريط الأخبار قال مصدر عسكري”إن عدوانا جديدا تتعرض له في حوالي الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي بعض المواقع العسكرية في ريف حماة وحلب بصواريخ معادية”.