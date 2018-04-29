مسؤول عسكري ليبي يتهم تركيا وقطر بنشر الشائعات حول صحة حفتر

اتهم المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد أبوزيد المسماري، تركيا وقطر في الوقوف وراء نشر الشائعات حول صحة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وقال المسماري أن سياسة المكتب الإعلام للجيش الليبي عملت على “جر العدو لعمق الثغرة الإعلامية”، مؤكدًا أن بعض وسائل الإعلام لعبت دورًا مشبوهًا في نشر الأخبار حول صحة المشير حفتر.

وبحسب تقارير إخبارية اتهم المسماري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصفه بـ”الأعور الدجال”، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي وصفه بـ”الصبي” و”راعي الإرهاب”، بنشر أكاذيب حول صحة المشير حفتر.

وأكد المسماري أن المكتب العسكري وجّه ضربة وصفها بـ”الموجعة” إلى ما أسماهم بـ”أعداء الوطن”، وذلك بعد أن “تمت محاصرتهم داخل الثغرة الإعلامية”، على حد تعبيره.