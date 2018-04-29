“قم” الإيرانية ترفض نشر صور العبادي الانتخابية بسبب ربطة العنق”

رفضت بلدية محافظة قم مركز الحوزة الدينية الشيعية في إيران، الموافقة على نشر الإعلانات الانتخابية لائتلاف “النصر” الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بذريعة “ارتداء ربطة العنق” في الصور واللافتات الانتخابية.

وقالت مصادر عراقية على صلة بالحملة الانتخابية لائتلاف “النصر” لـ”ارم نيوز”، الأحد، إنه “بعد جملة مخاطبات وجهها ائتلاف النصر في إيران، إلى بلدية محافظة قم، من أجل السماح له بنشر لافتات القائمة والمرشحين، تم رفض طلبنا بسبب ارتداء العبادي ربطة العنق في حملته الانتخابية”.

ويولي المرشحون العراقيون أهمية كبيرة لنشر الدعايات الانتخابية في محافظة قم، بسبب كثرة اللاجئين والمقيمين العراقيين فيها، ويوجد في المحافظة مركزان انتخابيان، بحسب مصادر عراقية.

ونشرت بعض القوائم المنافسة في الانتخابات لافتاتها في المحافظة، منها ائتلاف “الفتح” المدعوم من إيران، الذي يضم فصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري.

وتحظر السلطات الإيرانية ارتداء ربطات العنق منذ سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979، بسبب فتوى لمؤسس النظام روح الله الخميني تشير إلى أن “هذه الربطات ترمز إلى الصليب”.

ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار/ مايو المقبل، في حين سيتوجه العراقيون في الخارج إلى صنادق الاقتراع يومي 10 و11 من الشهر نفسه.