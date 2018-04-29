إصابة قائد بالحشد الشعبي إثر محاولة اغتياله وسط بغداد

أصيب قيادي بارز في الحشد الشعبي إصابة بالغة، اليوم الأحد، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال أحمد خلف الضابط برتبة نقيب في شرطة بغداد، إن “مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية هاجموا بالأسلحة الرشاشة المدير المالي في هيئة الحشد الشعبي قاسم الزبيدي أثناء تجوله وسط بغداد”.

وأضاف خلف أن “الزبيدي تعرض لإصابات بالغة في مناطق متفرقة من الجسم، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات”.

وأكد بيان صادر عن الحشد الشعبي إصابة أحد مسؤوليه، جاء فيه أن “مدير المالية في هيئة الحشد الشعبي نقل للعناية المركزية في أحد المستشفيات إثر تعرضه لمحاولة اغتيال في بغداد اليوم”.

وطالب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق بالحادثة.

وتشارك غالبية فصائل الحشد الشعبي بقائمة انتخابية منفصلة (الفتح) في الانتخابات البرلمانية المقررة في الـ12 من الشهر المقبل.

ويأتي الهجوم بعد ساعات على مقتل المرشح عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي للانتخابات البرلمانية نجم الحسني في هجوم مسلح شمالي بغداد.

وأمس الأول حذر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري قادة الحشد في بيان من استغلال اسم الحشد الشعبي في الانتخابات.