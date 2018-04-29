قطر تستقبل أول وزير أردني منذ إعلان المقاطعة

ألقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني الدكتور عادل الطويسي، ظهر اليوم الأحد، محاضرة في “معهد الدوحة للدراسات العليا ” بعنوان “التعليم العالي في الأردن مسيرة نحو العالمية”.

وهذه أول زيارة لوزير أردني للدوحة منذ إعلان أربع دول عربية، أواسط العام الماضي، مقاطعتها لقطر؛ على خلفية دعمها للإرهاب ورعايتها للتطرف وتحالفها مع إيران.

وكان الأردن اتخذ موقفًا في تلك المقاطعة خفّض معه تمثيله الدبلوماسي مع قطر، وقيّد نشاط قناة الجزيرة التي تعتبرها الدول العربية الأربع أداة للتحريض والكراهية .

وقد أعطت الصحافة القطرية لهذه الزيارة للدكتور الطويسي بُعدًا سياسيًا ملفتًا، حيث نشرت جريدة “العرب ” القطرية تقريرًا رئيسيًا عن المحاضرة بعنوان: ” الدوحة للدراسات ” يستقبل أول مسؤول أردني منذ الحصار “.