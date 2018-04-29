5 قتلى بانفجار طائرة شحن عسكرية بليبيا

قال مصدر أمني بحقل الشرارة النفطي جنوبي ليبيا، إنّ 5 أفراد من طاقم طائرة شحن لقوا حتفهم في حين نجا آخر جراء سقوط طائرة شحن تتبع سلاح الجو الليبي بالقرب من مدرج مطار حقل الشرارة.

وأوضح المصدر أن الطائرة سقطت بعد اقلاعها بدقائق، مضيفاً أن طائرة الشحن التي سقطت تعمل على شحن البضائع للحقل جواً وذلك بعد اقفال الطريق إلى “أوباري” نتيجة للاشتباكات التي تشهدها سبها.

وأشار المصدر، إلى أن سقوط الطائرة التي كانت متوجهة إلى طرابلس على الأرجح يعود نتيجة خلل فني.

ولم يوضح المصدر تفاصيل إضافية حول طراز الطائرة أو محتوياتها، كما لم يصدر حتى الساعة الـ 11.40 تغ أي تعليق فوري من حكومة الوفاق الوطني بطرابلس التي تسيطر قواتها على الحقل.