مقتل المرشح العراقي نجم الحسناوي في نزاع ببغداد

قُتل المرشح للانتخابات العراقية عن ائتلاف دولة القانون نجم الحسناوي؛ إثر اندلاع نزاع عشائري شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لوسائل إعلام محلية: إن نزاعًا عشائريًا اندلع اليوم الأحد بين قبيلتين متخاصمتين، مما أدى إلى سقوط المرشح عن ائتلاف المالكي قتيلًا بسبب إطلاق النار، أثناء وجوده في تلك المنطقة.

وبحسبه فإن “الحسناوي يسكن في منطقة شارع فلسطين، لكنه كان في زيارة إلى منزل عائلته في منطقة المشتل، وأثناء تواجده هناك نشب نزاع عشائري تبعه إطلاق نار، ما تسبب في مقتله”.

ووصلت القوات الأمنية إلى مكان الحادث، ونقلت جثة القتيل إلى الطب العدلي.

وتشهد المحافظات العراقية بين الحين والآخر نزاعات عشائرية تستخدم فيها عادة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الجانبين.

وهذا هو الحادث الثاني الذي يسقط فيه أحد المرشحين للانتخابات، بعد مقتل مرشح ينتمي لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم بحادث سير في محافظة واسط مطلع الشهر الجاري.