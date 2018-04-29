بدء المرحلة الثانية من تصويت اللبنانيين بالخارج في الانتخابات البرلمانية

وفتحت مراكز لاقتراع أبوابها أمام الناخبين الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى منذ السادسة صباحًا، على أن تغلق في تمام التاسعة مساء”.

ومن بين الدول التي فتحت فيها مراكز الاقتراع فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، ألمانيا، هولندا، الدنمارك، السويد، بلجيكا، سويسرا، اليونان،​ رومانيا، أرمينيا، جنوب أفريقيا، الكونغو​،​ الغابون، نيجيريا، وبنين.

وانطلقت المرحلة الأولى، أمس الأول الجمعة، في 6 دول هي: الإمارات، سلطنة عمان، قطر، الكويت، السعودية، ومصر.

ويتنافس 917 مرشحًا موزعين على 77 لائحة من مختلف الأحزاب والقوى السياسية وأخرى تابعة للمجتمع المدني (مؤلفة من كفاءات) في الانتخابات.

وتجري الانتخابات البرلمانية، في داخل لبنان في الـ 6 من أيار/مايو المقبل، وفق نظام نسبي جديد قسّم لبنان إلى 15 دائرة، يختار فيها الناخبون 128 نائبًا، هم أعضاء مجلس النواب.