لبنان تتهم إسرائيل بخطف مواطنة قرب حدود شبعا‎

أعلن الجيش اللبناني في وقت متأخر من مساء أمس السبت، أن دورية حدودية إسرائيلية احتجزت لبنانية في منطقة شبعا واقتادتها عبر الحدود.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، “أقدمت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ الـ28 من نيسان/أبريل الساعة الـ 20.30، في خراج بلدة شبعا، على خطف المواطنة نهاد دلي من سكان المنطقة المذكورة، واقتادتها إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف بيان الجيش، “اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات اللازمة، فيما تجري متابعة موضوع الخطف مع قوات الأمم المتحدة في لبنان”.

في المقابل، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي “أنا على دراية بهذا التقرير، وليس لدي ما أصرّح به لكم في الوقت الراهن”.

وتضم منطقة شبعا جزءًا صغيرًا متنازعًا عليه تعتبره إسرائيل جزءًا من مرتفعات الجولان التي احتلتها من سوريا منذ حرب 1967 فيما يقول لبنان، إنه جزء من أراضيه.

وهناك قوة حفظ سلام من الأمم المتحدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وكان آخر صراع مباشر في المنطقة دار في 2006 وكان حربًا قصيرة بين إسرائيل وحزب الله.

وتصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله بسبب دور الحزب في الحرب الأهلية السورية التي اكتسب منها مزيدًا من الخبرة وتزايدت ترسانته. ويقاتل حزب الله مع قوات الحكومة السورية في تحالف مدعوم من إيران.